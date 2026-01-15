Kağıthane'deki otomobile silahlı saldırıda 1 kişi öldü: 37 kurşun sıktılar

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, aracına binen Burak Tunçel (25) otomobilde bekleyen 3 saldırgandan 2’si tarafından otomatik silahlarla saldırıya uğradı. 37 merminin ateşlendiği olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tunçel tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Burak Tunçel, 34 HUB 246 plakalı aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2’si, otomatik silahlarla Tunçel’e ateş açtı.

37 mermi ateşleyen saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunçel’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

37 MERMİ ATEŞLENDİ

Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde araca isabet etmiş çok sayıda mermi izi olduğu görüldü. Çalışmaların ardından kovanlar delil torbalarına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Tunçel'in aracı ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTI

Tunçel’in amcası olduğunu aktaran ve ismini vermek istemeyen görgü tanığı, saldırıyı kıraathanede otururken duyduğunu ifade ederek, maktul Tunçel'in de cezaevinden yeni çıktığını anlattı.