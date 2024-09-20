Kağıthane'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta yokuş aşağı inen Orhan B. yönetimindeki 34 UR 9385 plakalı otomobil, Güzeldere Caddesi'nde ilerleyen Yusuf Ç'nin kullandığı 34 DTZ 367 plakalı araca çarptı.
Kazada sürücüler ile Yusuf Ç. idaresindeki araçta bulunan kadın yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, caddede önlem alırken yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sebebiyle caddede yoğunlaşan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.