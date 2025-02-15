Kağıthane’de 3 katlı binada korkutan yangın

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeşilce Mahallesi Devir Sokak’ta saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıdaki yangına müdahale etti. Yangın esnasında apartmanda bulunan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürülürken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.