Kağıthane’de bir kişi araç içinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında park halinde olan bir otomobilin içerisinde silahla vurulmuş halde Ozan Tanrıverdi isimli kişinin cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da bir kişi, park halindeki otomobilin içerisinde kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Eyüpsultan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede kafasından vurulmuş halde bulunan şahsın 40 yaşındaki Ozan Tanrıverdi isimli vatandaş olduğu öğrenildi.

Şahsın dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, savcılık incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polisin incelemesinde araç içinde silah bulunurken, araç ise çekici ile otoparka çekildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.