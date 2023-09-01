Kağıthane’de freni tutmayan araç takla attı

Kağıthane’de freni tutmayan araç önce duvara, ardından elektrik direğine çarpıp takla attı. Metrelerce sürüklenen araçtan vatandaşlar tarafından çıkarılan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Bade Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D, idaresindeki park halindeki aracını yokuş aşağı hareket ettirmek istedi. Seyir halindeyken aracının freni tutmayınca önce duvara ardından elektrik direğine çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı duyan Dursun Demir, “Araç yukarıda duruyormuş, hareket etmeye başlayınca frenler tutmamış. Önce duvara, ardından direğe vurdu. Biz de evde yatıyorduk. Onun üzerine uyandık. Ondan sonra polis, itfaiye ve ambulans geldi. Şoförün durumu iyiydi” dedi.