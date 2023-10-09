Kağıthane’de freni tutmayan otomobil doğalgaz kutusunu parçaladı

Kağıthane’de freni tutmayan otomobil yokuştan kayarak kaldırıma çıktı. Kazada binanın önündeki doğalgaz kutusu parçalandı.

Kaza, Çağlayan'da Enis Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Ağbaba’nın kullandığı otomobil, yokuş aşağı giderken frenleri tutmadı. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ilk önce kaldırıma çıktı.

Ardından bina girişinde bulunan doğalgaz kutusuna çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün yardımına mahalle sakinleri yetişti.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen doğalgaz ekibi hattın gaz akışını kesti.