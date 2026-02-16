Kağıthane’de iş cinayeti: İnşaat mühürlendi

İstanbul'da bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Ersin Başar (45), bastığı tahtanın kayması sonucu 1'inci kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Kağıthane'de Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi.

Sokakta devam eden bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Ersin Başar, 1'inci katta çalışmaya başladı. Bu sırada bastığı tahta kayan Başar, 1'inci kattan aşağı düştü. Başı yere çarpılan Başar ağır yaralandı.

İnşaatta çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Başar’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Başar, ameliyata alındı.

Başar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MÜTEAHHİT VE BİR ÇALIŞANIN İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, müteahhit Ahmet A. (40) ve inşaat çalışanı Ahmet Y.’nin (51) ifadesine başvurdu.

İfadelerde, "Ersin Başar’ın inşaatta çalışırken kalıp tahtasının üzerine bastığı ve ayağının kayıp dengesini kaybettiği, ardından 1'inci kattan aşağı düştüğü" söylenildi. Olay yeri inceleme ekipleri Başar’ın öldüğü inşaatta inceleme yaptı.

Başar’ın hayatını kaybettiği inşaat ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.