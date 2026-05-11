Kağıthane’de kaldırımda yürüyen 8 yaşındaki çocuk, sokakta elektrik akımına kapıldı!

İstanbul Kağıthane'de kaldırımda yürüdüğü sırada elektrik direğine dokunan 8 yaşındaki B.B. elektrik akımına kapıldı. Çığlık atması üzerine annesi Aynur Bekdemir’in montundan çekerek akımdan kurtardığı B.B. şoka girdi. Annesi tarafından hastaneye götürülen çocuk kan değerlerinin yükselmesi nedeniyle 12 saat müşahede altında tutuldu.

Çocuk tedavisinin ardından taburcu edilirken anne Bekdemir, emniyete giderek şikayetçi oldu. Olay anı güvenlik kamerasına da yansırken anne Bekdemir, “Oğlum şok halindeydi; korkunç anlardı ömrümüzden ömür gitti" diye konuştu.

Olay, 1 Mayıs Cuma günü saat 20.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aynur Bekdemir, antrenmandan çıkan oğlu B.B. ve ağabeyinin 4 yaşındaki çocuğuyla evlerine gitmek üzere sokakta yürümeye başladı. Bu sırada Bekdemir, kaldırımın dar olması nedeniyle yoldan ilerledi. Bekdemir’in oğlu B.B. ise kaldırımda bulunan direğin yanından geçtiği sırada bir anda elektrik akımına kapıldı.

Panikleyen çocuğu annesi montundan çekerek kurtardı. Bekdemir çevrede bulunanlardan yardım isteyerek oğlunu direğin yanından uzaklaştırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.B.'nin kaldırımda yürüdüğü sırada elektrik direğine temas etmesi ve annesinin müdahale ettiği anlar yer aldı.

KAN DEĞERLERİ YÜKSELDİ

Olayın ardından Aynur Bekdemir, oğlunu kendi imkanlarıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.

Yapılan kontrollerde B.B.‘nin elektrik çarpmasına bağlı bazı kan değerlerinin yükseldiği belirlendi. B.B.’nin yaklaşık 12 saat müşahade altında tutulduğu, serum takıldığı, belirli aralıklarla kan tahlili yapıldığı ve EKG çekildiği öğrenildi.

Kalp ritmini takip etmek amacıyla cihaza bağlanan çocuğun, ertesi gün değerlerinin düşmeye başlaması üzerine taburcu edildiği belirtildi.

ELİNDE HİSSİZLİK VE GÜÇ KAYBI YAŞADI

Anne Bekdemir'in oğlu B.B.’nin olayın ilk gününde elinde hissizlik ve güç kaybı yaşadığı, elini sıkmakta zorlandığı ancak şikayetlerinin zamanla geçtiğini söylediği öğrenildi. Kardiyoloji bölümünde kontrolden geçirilen çocuğun, elektrik akımına kısa süre maruz kaldığı için kalp kaslarında herhangi bir sıkıntı oluşmadığı bilgisi edinildi. Bekdemir’in, oğlunun olayın ardından uzun süre korku yaşadığını, kıyafetlerini çıkarırken oluşan elektriklenmeden bile çekindiğini ve 'Arkadaşlarımla oyun oynayamam, benden onlara elektrik çarpar' dediğini anlattığı öğrenildi. B.B.’nin yaşanan olayın ardından evdeki prizlere dokunmadığı ve ışıkları da ailesine yaktırdığı belirtildi.

"BU DİREKLER TEHLİKE SAÇIYOR"

Olayla ilgili konuşan anne Aynur Bekdemir, "8 yaşındaki oğlum, 4 yaşındaki yeğenimle birlikte antremandan çıkmış ve evimize doğru ilerliyorduk. Bir aydınlatma direğinde elektrik kaçağı varmış. Yanından geçerken oğlum elektrik akımına kapıldı ve Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu hastanesinde müşahade altına alındı. Birkaç saniyelik bir olaydı ama ömrümüzden ömür götürdü. Bir anda onun çığlıklarıyla arkama döndüğümde çocuğumu titrer çığlık halinde görünce bir anda refleksle onu çekip almışım. Elektrik olduğunu bile anlayamadım. Çok korkunç anlardı" dedi.

Bekdemir, "Oğlumu hastaneye götürdüğümüzde de 12 saat müşahade altında olması gerektiği söylendi. Daha sonradan da kan değerleri yükselebiliyormuş. O yüzden kontrol altında olması gerekiyormuş. Fakat ilk yapılan kan testlerinde değerleri zaten yükselmişti. Serumlar takıldı. EKG'ler çekildi. Cihaza bağlayıp 12 saat müşahade altında tuttular. 12 saat sonra değerlerin normale dönmesiyle biz hastaneden taburcu edildik. Daha sonra kardiyoloji bölümünde, çocuk kardiyoloji bölümünde oğlumu muayene ettirdim. Kısa süreli bir akım olması sebebiyle çok şükür kalp kaslarına zarar vermeden biz bu hadiseyi atlatmış olduk. Bu olay adli vaka olarak hastanede tutanaklarımız tutuldu. Daha sonrasında da Çağlayan Karakolu'na gidip şikayetçi olduk. Çünkü burası bir okul sokağı. Bir sürü çocuk her gün o yokuştan inip çıkıyor ve sadece o kaldırımları kullanmak zorunda. Kaldırımın en dar alanında iki tane direk var ve bu direkler tehlikesi açıyor. Bunun sorumluları ya da alınması gereken tedbir her neyse bu vesileyle alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.