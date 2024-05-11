Kağıthane’de kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 3 yaralı

Kağıthane’de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı. Kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Çilem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, hafif ticari aracın sürücüsü Anıl İ., aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen Alparslan S.'nin kullandığı otomobile ve Şener Battal'ın kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle trafik lambasını kırarak askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, trafiği durdurup güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan Anıl İ. ile yolcu koltuğunda oturan oğlunu ve sürücü Alparslan S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.