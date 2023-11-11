Kağıthane’de korkutan çatı yangını

Kağıthane’de bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına ise bir vatandaş diğer binanın çatısından bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Kıvılcım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları yaptığı esnada yan binanın çatısında bulunan bir vatandaş bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı.

Alevlerin yükseldiği yangın anlar ve yangına bahçe hortumu ile yapılan müdahale çevrede bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın sonrası sokak üzerinde yaşanan panik itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından sona erdi. Bir süre yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.