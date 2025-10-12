Kağıthane’de kuaför açılışa saatler kala kundaklandı: 800 bin liralık zarar

İstanbul Kağıthane'de açılışa hazırlanan kuaför kundaklandı.

Olay, 7 Ekim Salı günü saat 02.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde caddedeki bir binanın birinci katındaki iş yerinde yangın çıktı.

İş yerinden çıkan dumanları gören yurttaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

Soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri olayla inceleme başlattı.

KUNDAKÇILAR KASK TAKIP GELDİ

Polis ekipleri binanın güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde motosikletle olay yerine gelen kasklı iki kişinin, içeri ellerindeki poşetle girdiğini, yaklaşık üç dakika sonra da koşarak dışarı çıktıklarını tespit etti.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle dükkanda yaklaşık 800 bin lira hasar oluştuğu öğrenildi.

"OLAY 2,5 DAKİKA SÜRDÜ"

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Umut Aracı, "Kapıyı omuzla ittirerek açıyorlar ama yukarıdaki kapıyı kilit olduğu için açamıyorlar. Benzini kapının arasından döküyor; ondan sonra kaçıp gidiyorlar. Olay aşağı yukarı 2,5 dakika sürüyor." diye konuştu.

İş yerinde oluşan zararın yaklaşık 800 bin lira olduğunu anlatan Aracı, şöyle devam etti:

"Tüm eşyalar yandı, belki 1-2 tane koltuk kaldı onlar da dumandan is olmuş. Çoğu da zaten dönüşümü yapılamayacak şeyler.

Olay 6'sının akşamı oldu; sabah açılışımızın olacağını da her yerden paylaşmıştık. Yangından 7 saat sonra saat 09.00 gibi açılış olacaktı.

Bilerek son güne bıraktılar, zarar ziyan fazla olsun diye."