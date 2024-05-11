Kağıthane’de sağanak yağış kaza getirdi: 3 yaralı

Kağıthane’de sağanak yağış sonrası meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Çilem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış sonrası Anıl İçköprü isimli sürücünün kullandığı 34 HCU 818 plakalı araç sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. İçköprü aracıyla önce 34 FNE 209 plakalı arabaya ardından 34 GM 6008 plakalı bir diğer otomobile vurdu. Araç, çarpmanın etkisiyle önünde bulunan trafik lambasına oturdu. Kazada Anıl İçköprü, yanında bulunan yolcu ve Alparslan Salan hafif şekilde yaralandı. İçköprü’nün çarptığı bir diğer araçtaki vatandaşta yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.





