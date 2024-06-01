Kağıthane’de üniversite öğrencisini bıçaklayan erkek yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kağıthane’de üniversite öğrencisini bıçaklayarak ağır yaralayan şahsın yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kağıthane’de üniversite öğrencisini bıçaklayarak ağır yaralayan şahsın yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntülerin incelendiğini ve saldırıyı gerçekleştiren M.H.’nin 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarların da değerlendirilerek yakalandığını kaydetti.
Operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Kızımız A.Z.’ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aziz milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız” ifadelerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki A.Z., akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşlarını ziyarete giderken arkasından koşarak yaklaşan bir erkeğin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçmıştı. Genç kadın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. A.Z. korktuğu için okul kaydını dondurmuştu.