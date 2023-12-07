Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kağıthane’de iki ayrı adrese eşzamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçuna yönelik “Narvas projesi” çerçevesinde çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 5 Aralık tarihinde Kağıthane’de iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Çeliktepe Mahallesi’nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen adreslere operasyon düzenleye ekipler, A.D. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 5 kilo 833 gram eroin, 860 gram afyon sakızı, 2 hassas terazi, 27 bin 570 lira, 400 dolar, bin 240 euro nakit para, bir adet para sayma makinası ve bir de baskı press makinası ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.