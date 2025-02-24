Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından, DEM Parti yönetimindeki Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı.

Kars'ın Kağızman ilçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılarak, yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliği'nce Kağızman Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı ve yerine kayyum atandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kars İli Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 Esas sayılı dosyası kapsamında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mehmet Alkan Anayasa’nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”

Kars İli KAĞIZMAN İlçe Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması: pic.twitter.com/1QQJdktx5B — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 24, 2025

ALKAN'A HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

20 Şubat’ta Belediye Eşbaşkanı Mehmet Alkan’a yargılandığı davada “örgüt üyeliği” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, kararın ardından belediye binası ise polis ablukasına alınmıştı.

Kars Valiliği tarafından kentte 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı ilan edilirken, Kağızman ilçesine giden bütün yollarda kontrol noktaları kurulmuştu.