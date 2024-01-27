Kağızman güne karla uyandı

Kars’ın Kağızman ilçesinde gece yarısı başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. İlçe merkezine bağlı birçok köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kars’ı yeniden etkisi altına alan kar yağışından Kağızman’da nasibini aldı. İklim koşullarıyla Kars’tan daha sıcak ve yumuşak bir kış mevsimine alışık olan Kağızman’da etkili olan kar yağışı dondurucu soğuğu da beraberinde getirdi.

Güne karla uyanan Kağızman ilçe merkezinde ekipler kar temizleme çalışmaları yürüttü. İş makineleriyle yollardaki kar temizlenirken, temizlik işçileri tarafından kaldırımlardaki kar ve buzlar temizlendi.

Kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sürücüler ilçe merkezinde karlı yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı. Bir çok araç yol kenarlarında kalırken Kağızman-Paslı yolunda yoğun şekilde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçe genelinde 20 den fazla köy yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.