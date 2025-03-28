Kağızman’da aranan 1 kişi yakalandı
Kaynak: İHA
Kağızman’da hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı’nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında "Vergi Kanununa Muhalefet" suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan (1 kişi, Kağızman ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.