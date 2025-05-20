Kağızman’da silahlı kavga: 1’i muhtar 4 yaralı

Kağızman’da silahlı kavga, kurşunların isabet ettiği 1’i muhtar 4 kişi yaralandı.

Kars’ın Kağızman ilçesi Akçakale köyünde daha önce aralarında husumet bulunan 2 aile ilçe merkezinde karşılaştı. Bir süre araçla husumetlilerini takip eden kimliği belirsiz kişiler, araçtan husumetlilerine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Muhtar M.K., N.K. A.Ç ve yoldan geçen F.G. yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.