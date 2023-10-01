Kağızman’da trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Kağızman’da traktör şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kars’ın Kağızman ilçesinden ilçeye bağlı Şaban köyüne seyir halindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.
Kazayı gören yurttaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralılar dada sonra ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Yarılardan 1’i Kağızman Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.