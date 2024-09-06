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Kağızman’da trafik kazası: 4 yaralı

Kağızman’da otomobil şarampole uçtu. Feci kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2024 21:27
  • Giriş: 06.09.2024 21:27
  • Güncelleme: 06.09.2024 21:27
Kaynak: İHA
Kağızman’da trafik kazası: 4 yaralı


Kaza; Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Olay yerine jandarma, sağlık ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri araçta bulunan yaralılar sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri teslim edilen yaralılar, ambulans ile Kağızman Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı.

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