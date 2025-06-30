Kağızman’ı dolu vurdu, tarım arazileri zarar gördü

Kağızman’da etkili olan sağanak yağmur yerini doluya bıraktı. Öğlenden sonra başlayan yaklaşık 20 dakika süren dolu, hayatı durma noktasına getirdi. Çok sayıda araç ve meyve ağaçları doludan zarar gördü.

Rüzgarla birlikte etkili olan dolu, tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu taneleri, ekili alanlardaki ürünlere zarar verdi. Vatandaşlar araçlarını kapalı alanlara ve petrol istasyonlarına sokarak doludan korumaya çalıştı.

Kağızman’da dolu adeta etrafı beyaza bürürken, cadde ve sokaklar ise sular altında kaldı. Kars ve çevresinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.