Kahraman, kızının doğum gününü kutladı

Haber Merkezi

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman kızı Vera'nın doğum gününü kutladı.

Kahraman'ın X hesabından yapılan paylaşımda, "Canım kızım, Vera’m, Yarın 6. yaşına giriyorsun. Bu ayrı kutladığımız 4. yaş günün. Biliyorum, çok uzun zamandır bekliyorsun... Biliyorum, yarın yine beni yanında dileyerek mum üfleyeceksin. Kınalı kuzum Vera’m; Bil ki ben de senin gülüşünle başlayacak her yeni gün için sabırla bekliyorum. Ve o gün geldiğinde sana sıkıca sarılacağım ve hiç bırakmayacağım.. İyi ki doğdun benim güzel kızım…" mesajı paylaşıldı.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından yerel mahkemenin kararı bekleniyor.