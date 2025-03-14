“Kahraman” muhtaç olmuş kuru soğana

Türkiye’deki giderek artan ve önlenemez hale gelen ekonomik kriz, on milyonlarca yurttaşı sosyal yardıma mahkum hale getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri, Türkiye’de 18 milyona yakın yurttaşın, ancak sosyal yardım ile yaşamını sürdürebildiğini ortaya koydu. Türkiye'de sosyal yardıma muhtaçlık yıllar itibarıyla artarken 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından, “Kahraman” unvanı verilen Kazan’ın sosyal yardım verileri de çarpıcı tabloyu ortaya koydu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kahramankazan Belediyesi’nin ilçeye yönelik sosyal yardım verileri, Türkiye’de giderek tırmanan yoksulluğun boyutuna da ayna tuttu. İlçedeki her üç haneden birine sosyal yardım ulaştırıldığı bildirildi.

İktidarın Türkiye’de yarattığı ekonomik krizin etkisiyle tırmanan sosyal yardıma ihtiyaç duyan sayısı, Kahramankazan’da da çarpıcı seviyeye ulaştı. ABB ve Kazan Belediyesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2024 yılında ilçedeki 4 bin 245 haneye sosyal yardım ulaştırıldı. TÜİK’in haneyi dört kişilik kabul eden hesabına göre ise Kazan’da sosyal yardım alan kişi sayısı 16 bin 980 oldu. İlçenin nüfusunun 62 bin 60 olduğu, ilçedeki her 10 kişiden üçünün sosyal yardıma mecbur bırakıldığı belirtildi.