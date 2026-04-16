Kahramanmaraş Başsavcılığı'ndan açıklama: Katliamı önceden planlamış!

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 8'i çocuk 9 can kaybının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini, saldırıda kullanılan silahların ise failin polis başmüfettişi babasına ait olduğu duyuruldu.

Başsavcılık, "olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için" 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Failin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde, katliamı 11 Nisan'da planladığını gösteren belge ortaya çıktı.

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerinin tamamlanarak cenazelerin ailelerine teslim edildiği belirtildi.

Olay yerinde fail tarafından kullanılan 5 adet tabancaya el konulduğu ve yapılan kriminal incelemede bu silahların, failin babası polis başmüfettişi Uğur M. adına ruhsatlı olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Söz konusu gelişme üzerine gözaltına alınan Uğur M.'nin, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildiği bildirildi.

EYLEM PLANI BİLGİSAYARDA BULUNDU

Failin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, saldırganın bilgisayarında 11 Nisan 2026 tarihli, büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair bir belge bulunduğu kaydedildi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve olayın tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

14 Nisan'da Urfa'daki okul saldırısından bir gün sonra Kahramanmaraş'ta da saldırı meydana geldi.

Saldırı, kentin Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün (15 Nisan) saat 13.30'da gerçekleşti.

14 yaşındaki İsa A.M. adlı saldırgan, polis müfettişi olan babası Uğur M.'ye ait 5 adet silah ve 7 şarjörle okula girerek ateş açmaya başladı.

Olayda 8'i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi. 3'ü ağır 13 öğrenci de yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaralılardan 6'sının yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.

Saldırgan İsa A.M. de olay sırasında öldü.

Polis babası Uğur M. tutuklandı. Edebiyat öğretmeni annesi de gözaltına alındı.

Kentte eğitim-öğretime 2 gün ara verildi.