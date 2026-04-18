Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevden alındı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından görevinden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin yaptığı açıklamada "Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevden alınmıştır" denildi.

Açıklamanın tamamında şunlar denildi:

"15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda yaşanan elim saldırıya ilişkin süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir.

Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir.

Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevden alınmıştır.

Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."