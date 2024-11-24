Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerine kar yağdı

Kahramanmaraş'ın kuzeyinde bulunan yüksek kesimlerindeki ilçelerinde kar etkili oldu.

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak, özellikle kuzey ilçeler Afşin, Elbistan, Nurhak, Ekinözü ve Göksun'da yerini kara bıraktı.

Yerleşim yerlerindeki araçların üzeri ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Trafikte ilerlemekte güçlük çelen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek yağışın etkisini yitirmesini bekledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşımın aksamaması için önlemler aldı.

Belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.