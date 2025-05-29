Kahramanmaraş İstiklalspor'un hedefi önce 1. Lig ardından Süper Lig

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - TFF 3. Lig play-off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 yenerek TFF 2. Lig'e yükselen Kahramanmaraş İstiklalspor, önce 1. Lig'e ardından da Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yeniden yapılandırılan kulüp, kısa sürede elde ettiği başarıyla hem şehir halkına moral oldu hem de dikkatleri üzerine çekti.

Kulüp başkanı Ahmet Gaffar Akarca, AA muhabirine, kulübün sadece sportif değil, toplumsal bir misyon da üstlendiğini söyledi.

İstiklalspor'un Kahramanmaraş için bir kulüpten fazlası olduğunu belirten Akarca, "Bu şehrin hak ettiği yer 1. Lig, ardından da Süper Lig. Potansiyelimiz, sanayimiz, insanımız, heyecanımız, spora olan ilgimiz ve birbirimize olan tutkumuzla bu başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

Depremlerde 5 futbolcu ile 9 güreşçilerinin vefat ettiğini hatırlatan Akarca, zor günlerin ardından gelen başarıyı şöyle anlattı:

"Şehir olarak büyük kayıplar verdik. Sporun birleştirici gücünü kullanmak istedik. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile birlikte güçlü bir yönetim kurduk. Türkiye Futbol Federasyonunun desteğiyle 3. Lig'den yarışa dahil olduk. Ardından bu başarı geldi. Bu takımın deplasmanda başladığı sezonda birçok zorluk yaşadık. Yeni kurulan 10 aylık bir kulübün şampiyon olması bizim için çok büyük anlam taşıyor."

- "Hedefimizde durmak yok"

Şampiyonluğun sadece bir sportif başarıdan ibaret olmadığını ifade eden Akarca, kulübün, şehre sosyal ve ekonomik anlamda da katkı sağladığını dile getirdi.

Bölge halkının sporu her zaman sevdiğini ve destek verdiğini anlatan Akarca, "Spor, turizmden şehir tanıtımına, sosyal hayattan ticarete kadar birçok alanda etki gösterdi. Esnafımız, sanayicimiz, kamuoyu bu etkiyi hissetti. 2. Lig'de bu etkiler daha da büyüyecek. Hedefimizde durmak yok, yola devam var." ifadelerini kullandı.

- "Kulübün nihai hedefi daha üst liglerde yer bulmak"

Teknik direktör Ramazan Çelik de sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını, yaşanan büyük acılara rağmen hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Her maça büyük bir inançla çıktıklarını ifade eden Çelik, "2. Lig'e çıkmış bir takımız artık. Bunu hep beraber başardık. Herkesin gücüyle, herkesin inancıyla başardık. Sezona başlarken hedefimiz öncelikle 2. Lig'e çıkmaktı. Ama bu kulübün nihai hedefi daha üst liglerde yer bulmak." diye konuştu.

- "500. maçıma bu formayla çıktım"

Takım kaptanı Kamil İçer ise 6 Şubat 2023'ün hem kendileri hem şehir için bir milat olduğunu söyledi.

Takımın 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunabilmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Kamil İçer, "Bu sene kurulan ve profesyonel olan bir takım. Ben 500. maçıma bu formayla çıktım. Şehitlerin olduğu bir armaydı, bir formaydı. 500. maçım bana bu formayla nasip oldu. Şampiyonluk da nasip oldu." değerlendirmesinde bulundu.