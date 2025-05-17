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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 5 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 17.05.2025 12:37
  • Giriş: 17.05.2025 12:37
  • Güncelleme: 17.05.2025 12:38
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 5 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak tefecilere yönelik operasyon yapan polis 13 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılıktan serbest kalırken 10’u tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye 5 şüpheliyi tutukladı, 5’ini ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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