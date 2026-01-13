Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 13.01.2026 21:08
  • Giriş: 13.01.2026 21:08
  • Güncelleme: 13.01.2026 21:11
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

