Kahramanmaraş'ta 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası alan firari yakalandı.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.