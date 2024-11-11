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Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

Güncel
  • 11.11.2024 08:45
  • Giriş: 11.11.2024 08:45
  • Güncelleme: 11.11.2024 08:47
Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 05:54'te meydana gelen depremin derinliği 7.00 km olarak ölçüldü.

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