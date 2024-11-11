Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 05:54'te meydana gelen depremin derinliği 7.00 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 11, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-11-11
Saat:04:54:04 TSİ
Enlem:37.21917 N
Boylam:37.01833 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/nf1iXtmJsS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi