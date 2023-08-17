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Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 17.08.2023 10:04
  • Giriş: 17.08.2023 10:04
  • Güncelleme: 17.08.2023 10:08
Kaynak: Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gerçekleşen depremin 7.12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. 

Öte yandan deprem, saat 9:45'te meydana geldi. 

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