Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gerçekleşen depremin 7.12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Öte yandan deprem, saat 9:45'te meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 17, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-17
Saat:09:45:49 TSİ
Enlem:37.966 N
Boylam:36.381 E
Derinlik:7.12 km
Detay:https://t.co/mi3Z44efYF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi