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Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 19.05.2024 09:49
  • Giriş: 19.05.2024 09:49
  • Güncelleme: 19.05.2024 09:52
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Onikişubat illçesinde meydana gelen deprem 06.26'da gerçekleşti.

AFAD, sarsıntının 10.78 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. 

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