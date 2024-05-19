Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Onikişubat illçesinde meydana gelen deprem 06.26'da gerçekleşti.
AFAD, sarsıntının 10.78 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-05-19
Saat:06:26:07 TSİ
Enlem:37.91417 N
Boylam:36.64 E
Derinlik:10.78 km
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