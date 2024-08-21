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Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD; Kahramanmaraş'ta 3,6, Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.

Güncel
  • 21.08.2024 09:45
  • Giriş: 21.08.2024 09:45
  • Güncelleme: 21.08.2024 09:52
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah 7.46'da gerçekleşen depremin derinliği ise yaklaşık 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Elazığ'da da saat 05:15'te 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Palu ilçesi  merkezli depremin derinliğinin ise yaklaşık 11 kilometre olduğu açıklandı.

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