Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
AFAD; Kahramanmaraş'ta 3,6, Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sabah 7.46'da gerçekleşen depremin derinliği ise yaklaşık 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-08-21
Saat:07:46:29 TSİ
Enlem:37.86083 N
Boylam:36.28389 E
Derinlik:7.02 km
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Öte yandan Elazığ'da da saat 05:15'te 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Palu ilçesi merkezli depremin derinliğinin ise yaklaşık 11 kilometre olduğu açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Palu (Elazığ)
Tarih:2024-08-21
Saat:05:15:40 TSİ
Enlem:38.70361 N
Boylam:39.91694 E
Derinlik:11.32 km
Detay:https://t.co/UHKCXwbIaA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi