Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah 7.46'da gerçekleşen depremin derinliği ise yaklaşık 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Elazığ'da da saat 05:15'te 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Palu ilçesi merkezli depremin derinliğinin ise yaklaşık 11 kilometre olduğu açıklandı.