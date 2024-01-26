Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Maraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.04 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 26.01.2024 21:54
  • Giriş: 26.01.2024 21:54
  • Güncelleme: 26.01.2024 21:58
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş Elbistan merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7.04 kilometre olarak ölçüldü.

BirGün'e Abone Ol