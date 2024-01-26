Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Maraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.04 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş Elbistan merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 26, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-26
Saat:21:25:05 TSİ
Enlem:38.06583 N
Boylam:37.52389 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/Uxcnp5Sm37@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin derinliği ise 7.04 kilometre olarak ölçüldü.
Sıradaki Haber