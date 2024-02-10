Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 07.21'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07.21'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 10, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-02-10
Saat:07:21:31 TSİ
Enlem:38.10583 N
Boylam:36.98556 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WThDVeuoPr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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