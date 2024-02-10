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Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 07.21'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 10.02.2024 07:42
  • Giriş: 10.02.2024 07:42
  • Güncelleme: 10.02.2024 08:01
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Saat 07.21'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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