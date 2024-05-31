Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 05:32'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 05:32'de meydana gelen depremin derinliği, 7.08 km olarak ölçüldü.