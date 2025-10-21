Giriş / Abone Ol
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 21.10.2025 07:29
  • Giriş: 21.10.2025 07:29
  • Güncelleme: 21.10.2025 07:44
Fotoğraf: AA

2023 yılında büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, bu sabaha karşı yeni bir depremle sallandı.

Yerel saatle 05.05'te meydana gelen sarsıntının büyüklüğü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saat 05.05'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü ve sarsıntı yerin 4.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

