Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta saat 05:59'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 24.08.2025 06:13
  • Giriş: 24.08.2025 06:13
  • Güncelleme: 24.08.2025 06:17
Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş Elbistan'da saat 05:59'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 19.74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BirGün'e Abone Ol