Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş Elbistan'da saat 05:59'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 19.74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.