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Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.54'te merkez üssü Göksun olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 21.08.2023 17:07
  • Giriş: 21.08.2023 17:07
  • Güncelleme: 21.08.2023 17:14
Kaynak: Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprme meydana geldi.

Afet ve acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), eski ismi Twitter olan sosyal medya uygulaması 'X' hesabında yapılan açıklamada, Göksun'da 5.17 kilometre derinlikte bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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