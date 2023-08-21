Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.54'te merkez üssü Göksun olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprme meydana geldi.

Afet ve acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), eski ismi Twitter olan sosyal medya uygulaması 'X' hesabında yapılan açıklamada, Göksun'da 5.17 kilometre derinlikte bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.