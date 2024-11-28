Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 28.11.2024 10:20
  • Giriş: 28.11.2024 10:20
  • Güncelleme: 28.11.2024 10:30
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 10:12'de gerçekleştiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

BirGün'e Abone Ol