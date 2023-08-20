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Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 20.08.2023 10:19
  • Giriş: 20.08.2023 10:19
  • Güncelleme: 20.08.2023 10:22
Kaynak: Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gerçekleşen depremin 22.17 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

AFAD, depremin saat 10:05'te gerçekleştiğini duyurdu.

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