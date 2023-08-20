Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gerçekleşen depremin 22.17 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
AFAD, depremin saat 10:05'te gerçekleştiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 20, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-20
Saat:10:05:53 TSİ
Enlem:37.996 N
Boylam:36.347 E
Derinlik:22.17 km
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