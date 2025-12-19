Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 16.19'da gerçekleştiğini açıkladı.
Sarsıntı, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 19, 2025
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-12-19
Saat:16:19:08 TSİ
Enlem:38.20472 N
Boylam:36.70222 E
Derinlik:10.82 km
