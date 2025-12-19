Giriş / Abone Ol
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 19.12.2025 16:34
  • Giriş: 19.12.2025 16:34
  • Güncelleme: 19.12.2025 16:37
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 16.19'da gerçekleştiğini açıkladı.

Sarsıntı, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

