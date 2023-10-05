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Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Güncel
  • 05.10.2023 18:33
  • Giriş: 05.10.2023 18:33
  • Güncelleme: 05.10.2023 18:37
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 18.23'te yerin 11.05 kilometre altında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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