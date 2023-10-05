Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 18.23'te yerin 11.05 kilometre altında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 5, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-05
Saat:18:23:18 TSİ
Enlem:37.884 N
Boylam:36.626 E
Derinlik:11.03 km
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