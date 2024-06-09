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Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; saat 06:31’de Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 09.06.2024 07:05
  • Giriş: 09.06.2024 07:05
  • Güncelleme: 09.06.2024 07:09
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06:31’de meydana gelen depremin derinliğ 1.2 km olarak ölçüldü.

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