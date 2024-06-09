Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; saat 06:31’de Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 06:31’de meydana gelen depremin derinliğ 1.2 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 9, 2024
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/j1VWE5kqcV
09.06.2024, 06:31:57 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 1.2 km#Kandilli