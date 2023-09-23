Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde saat 11.22'de, büyüklüğü 4.6 olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin derinliğini 8.48 kilometre olarak açıklarken bölgede herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.