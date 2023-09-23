Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde saat 11.22'de, büyüklüğü 4.6 olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin derinliğini 8.48 kilometre olarak açıklarken bölgede herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Kahramanmaraş'ta büyüklüğü 4.6 olan bir deprem meydana geldi.
Afet ve acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.
AFAD'ın açıklamasına göre saat 11.22'de, merkez üssü Göksun olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Depremin derinliği ise 8.48 kilometre olarak belirlendi. AFAD Başkanlığınca yapılan açıklamada ise bölgede herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirttildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 23, 2023
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-09-23
Saat:11:22:21 TSİ
Enlem:37.919 N
Boylam:36.327 E
Derinlik:8.48 km
Detay:https://t.co/w4CuNIZDX2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi