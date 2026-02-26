Giriş / Abone Ol
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yurt
  • 26.02.2026 20:35
  • Giriş: 26.02.2026 20:35
  • Güncelleme: 26.02.2026 20:37
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

