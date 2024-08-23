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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 7,05 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Güncel
  • 23.08.2024 15:19
  • Giriş: 23.08.2024 15:19
  • Güncelleme: 23.08.2024 15:21
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 11.59'da, merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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