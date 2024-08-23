Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 7,05 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 11.59'da, merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 23, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-08-23
Saat:14:59:45 TSİ
Enlem:37.8625 N
Boylam:36.28778 E
Derinlik:7.05 km
Detay:https://t.co/wK9wZYjpIl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi