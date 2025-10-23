Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 23.10.2025 22:40
  • Giriş: 23.10.2025 22:40
  • Güncelleme: 23.10.2025 22:44
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Afet ve Acil Durum Başkanlığı verilerine göre, saat 22.08’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7.11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Kahramanmaraş ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

