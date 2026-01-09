Giriş / Abone Ol
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 09.01.2026 11:35
  • Giriş: 09.01.2026 11:35
  • Güncelleme: 09.01.2026 11:37
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

