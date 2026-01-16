Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 16.01.2026 13:29
  • Giriş: 16.01.2026 13:29
  • Güncelleme: 16.01.2026 13:32
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

